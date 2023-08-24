Проверили больше четырех тысяч: в Татарстане следят за чистотой выхлопных газов автомобилей

В Татарстане летом на чистоту выхлопных газов проверили более больше 4 тысяч машин

В Татарстане этим летом на чистоту выхлопных газов было проверено больше 4,5 тысяч автомобилей, в числе которых 345 грузовых и 323 автобуса. Проводится проверка в рамках операции «Чистый воздух», сообщили в Министерстве экологии Татарстана.

В результате проверок инспекторам удалось выявить 3,7 тысяч автомобилей с бензиновыми двигателями, 569 - с дизельными и 233 на газомоторном топливе. Помимо этого, в 133 машинах было зафиксировано превышение норм по загрязняющим веществам.

В Татарстане также продолжается и работа по переводу автомобилей на малотоксичные виды моторного топлива. В данном случае речь идет о сжатом природном газе, которые рассматривается как экологичный вид. Проверки такого рода будут продолжаться до 30 сентября. Всего в планах - обследовать не меньше шести тысяч автомобилей.