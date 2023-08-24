Новости Татарстана
· Полина Модестова

Проверили больше четырех тысяч: в Татарстане следят за чистотой выхлопных газов автомобилей

В Татарстане летом на чистоту выхлопных газов проверили более больше 4 тысяч машин
Проверили больше четырех тысяч: в Татарстане следят за чистотой выхлопных газов автомобилей

Дарья Порсева

Подписаться в Telegram

В Татарстане этим летом на чистоту выхлопных газов было проверено больше 4,5 тысяч автомобилей, в числе которых 345 грузовых и 323 автобуса. Проводится проверка в рамках операции «Чистый воздух», сообщили в Министерстве экологии Татарстана.

В результате проверок инспекторам удалось выявить 3,7 тысяч автомобилей с бензиновыми двигателями, 569 - с дизельными и 233 на газомоторном топливе. Помимо этого, в 133 машинах было зафиксировано превышение норм по загрязняющим веществам.

В Татарстане также продолжается и работа по переводу автомобилей на малотоксичные виды моторного топлива. В данном случае речь идет о сжатом природном газе, которые рассматривается как экологичный вид. Проверки такого рода будут продолжаться до 30 сентября. Всего в планах - обследовать не меньше шести тысяч автомобилей.

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

20 часов назад

Песошину на нас плевать: как жители дома, где вырос премьер-министр Татарстана, гниют заживо

Новости Татарстана

22 часа назад

С 5 сентября в Набережных Челнах отключат горячую воду

чем отмыть плесень на стенах

Новости Татарстана

день назад

С 1 сентября за это придется платить: ряд медицинских услуг в России станет платным

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Куда пойти в Казани вечером: гид по необычным локациям города

hp 652 картридж заправка в Москве

Новости Татарстана

3 часа назад

Без очереди только при угрозе жизни: в Членах опровергли информацию об отказе в медпомощи певице Иркэ

Новости Казани

день назад

В 2024 году в Казани появится новая детская городская больница

Новости Казани

21 час назад

Жители Казани пожаловались в УФАС на откровенную и непристойную рекламу

Новости Татарстана

23 часа назад

Осужденный на 10 лет колонии экс-глава отдела УЭБиПК из Татарстана отправился на СВО
Лонгриды
час назад

Вместо гидов — нейросеть: в Татарстане появится мессенджер для туристов

Вместо гидов — нейросеть: в Татарстане появится мессенджер для туристов

Важное в РТ

54 минуты назад

СберНПФ: 75% детей откладывают деньги

Новости Татарстана

час назад

Проверили больше четырех тысяч: в Татарстане следят за чистотой выхлопных газов автомобилей

Важное в РТ

час назад

«Неделя знаний со Сбером»: лекции, мастер-классы и специальные предложения для участников

Новости Казани

2 часа назад

Опубликовали распоряжение: в Казани будут снесены автофургоны, голубятни и гараж
Был удостоен звания: Евгений Богачев станет «Почетным гражданином Казани»
Новости Казани
9 минут назад

Был удостоен звания: Евгений Богачев станет «Почетным гражданином Казани»

Новости Татарстана

2 часа назад

Приступили к съемкам: ретро-драма для НТВ будет сниматься в Набережных Челнах

Новости Казани

2 часа назад

Потратят два миллиона: в Казани «Водоканал» приобретет 3 тысячи SIM-карт

Новости Татарстана

3 часа назад

Список пополнился: власти Канады ввели санкции против проектно-конструкторского бюро Зеленодольска
Основано на реальных событиях: процедура, которая спасает казанцев от неожиданных проблем со здоровьем
Интересное в Казани
5 дней назад

Основано на реальных событиях: процедура, которая спасает казанцев от неожиданных проблем со здоровьем