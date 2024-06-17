Прощание с убитой Рушанией Сагдеевой пройдет 17 июня

Минздрав РТ подтвердил смерть заслуженного врача региона Рушании Сагдеевой. Об этом ведомство рассказало в телеграм-канале.

Как рассказали в министерстве, женщины не стало 15 июня 2024 года, ее застрелил муж. Она имела звания заслуженного врача РТ и РФ, и «Отличника здравоохранения РФ».

Погибшая посвятила работе в здравоохранении Челнов больше 40 лет. За все это время Рушания трудилась врачом-терапевтом, была во главе поликлиники №4 и больше 10 лет работала в городской поликлинике №6.

Прощание состоится в понедельник, 17 июня, в период с 10:00 до 11:00 в мечети «Тэубэ», который находится на ул. Центральная.

В ведомстве добавили, что женина улучшала условия пребывания людей в медучреждениях, а также развивала множественные подходы к лечению, пишет Инказан.

Наша редакция выражает соболезнования родным и близким Рушании Сагдеевой.