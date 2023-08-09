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Прокуратура приступила к проверке: в Нижнекамске утонул подросток

В Нижнекамском районе РТ прокуратура начала проверку из-за утонувшего подростка
Прокуратура приступила к проверке: в Нижнекамске утонул подросток

Илона Боянова

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Прокуратурой Нижнекамска была организована проверка по факту гибели подростка 2011 года рождения. Известно, что он утонул в реке Кама.

В ведомстве сообщают, что трагедия имела место накануне, днем 8 августа. Мальчик приехал на берег водоема, расположенного в двух километрах от базы отдыха «Вишневый сад». Он был с двумя одноклассниками. Отмечается, что данное место не оборудовано для купания.

На место происшествия выезжал и. о. прокурора Нижнекамска Руслан Минибаев. Ведомством будет проведена проверка соблюдения требований законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних. Будет также дана правовая оценка работе органов местного самоуправления в части обеспечения безопасности людей на водных объектах.

Напомним, что буквально несколько дней назад похожая трагедия произошла в деревне Каменный Ключ в Агрызском районе. Мужчина решил искупаться в реке Кулагеш, зашел в воду, но на берег вернуться ему уже не удалось.

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