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· Полина Модестова

Пройдет фестиваль близнецов: в парке Казани «Черное озеро» можно посетить мастер-класс и программу выступлений

Фестиваль близнецов «Двойное счастье» проведут в парке Казани «Черное озеро» 19 июля
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В парке Казани «Черное озеро» 19 июля пройдет фестиваль близнецов «Двойное счастье». Событие будет проходить в рамках проекта «Культурная среда».

Участники смогут посетить мастер-классы по рисованию морских пейзажей сухой пастелью, посмотреть выступление актера-клоуна Руслана Риманаса и фокусника Анаса Халиуллина. Помимо этого, можно будет насладиться и музыкальными номера от акустического дуэта Blackwood. Завершится вечер показом фильма «Няньки».

Близнецы смогут присоединиться к творческой программе, но для этого необходимо заранее подготовить номер и записать его на видео, после чего отправить запись на электронную почту bashirovaalina17@gmail.com. В завершении программы будет проведен розыгрыш подарков и призов.

Фестиваль начнется завтра, 19 июля, в 18:00. Вход на мероприятие свободный, сообщает Управление культуры Исполкома Казани.

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