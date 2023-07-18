Пройдет фестиваль близнецов: в парке Казани «Черное озеро» можно посетить мастер-класс и программу выступлений

Фестиваль близнецов «Двойное счастье» проведут в парке Казани «Черное озеро» 19 июля

В парке Казани «Черное озеро» 19 июля пройдет фестиваль близнецов «Двойное счастье». Событие будет проходить в рамках проекта «Культурная среда».

Участники смогут посетить мастер-классы по рисованию морских пейзажей сухой пастелью, посмотреть выступление актера-клоуна Руслана Риманаса и фокусника Анаса Халиуллина. Помимо этого, можно будет насладиться и музыкальными номера от акустического дуэта Blackwood. Завершится вечер показом фильма «Няньки».

Близнецы смогут присоединиться к творческой программе, но для этого необходимо заранее подготовить номер и записать его на видео, после чего отправить запись на электронную почту bashirovaalina17@gmail.com. В завершении программы будет проведен розыгрыш подарков и призов.

Фестиваль начнется завтра, 19 июля, в 18:00. Вход на мероприятие свободный, сообщает Управление культуры Исполкома Казани.