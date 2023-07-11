"Проходит антикоррупционную экспертизу": в РТ разработали программу управления финансами

В Татарстане разработали программу управления финансами до 2030 года на 135 млрд рублей

Власти Татарстана хотят утвердить программу "Управление государственным финансами РТ". Отмечается, что на ее реализацию до 2030 года планируют выделить 135 миллиардов 312 миллионов 639 тысяч рублей. Документ, который был разработан Минфином РТ, на данный момент проходит антикоррупционную экспертизу.

Среди целей программы были выделены три основные:

сохранение соотношения госдолга и объема доходов без учета безвозмездных поступлений;

ежегодное сохранение соотношения дефицита и общего годового объема доходов бюджета республики;

сохранение обеспеченности местных бюджетов доходными источниками с учетом межбюджетных трансфертов на уровне не менее 100% от необходимого объема расходов на решение вопросов местного значения.

В документе также подчеркивается, что главным приоритетом при осуществлении бюджетного процесса в РТ является сбалансированность всех уровней бюджетной системы республики.