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· Полина Модестова

Присутствует социальная напряженность: депутат Татарстана предложил определить срок службы мобилизованных

Депутат Татарстана предложил законопроект об ограничении сроков службы мобилизованных
Присутствует социальная напряженность: депутат Татарстана предложил определить срок службы мобилизованных

Яна Лаушкина

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Депутат Госсовета Татарстана Эдуард Шарафиев выступил с предложением определить сроки службы мобилизованных, о чем сообщил в своем телеграм-канале.

Он подразумевает статью федерального закона «о мобилизационной подготовке и мобилизации в России». Соответствующие изменения были внесены депутатом на рассмотрение в Госсовете республики.

Сам Эдуард Шарафиев утверждает, что из-за отсутствия в указе президента России информации о сроках службы мобилизованных, а также основания для их увольнения, присутствует определенная социальная напряженность в этом вопросе. Помимо этого, в указе нет и данных о ротации военнослужащих. В связи с этим он предложил внести поправки и дополнить статью закона.

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