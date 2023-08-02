Присутствует социальная напряженность: депутат Татарстана предложил определить срок службы мобилизованных

Депутат Татарстана предложил законопроект об ограничении сроков службы мобилизованных

Депутат Госсовета Татарстана Эдуард Шарафиев выступил с предложением определить сроки службы мобилизованных, о чем сообщил в своем телеграм-канале.

Он подразумевает статью федерального закона «о мобилизационной подготовке и мобилизации в России». Соответствующие изменения были внесены депутатом на рассмотрение в Госсовете республики.

Сам Эдуард Шарафиев утверждает, что из-за отсутствия в указе президента России информации о сроках службы мобилизованных, а также основания для их увольнения, присутствует определенная социальная напряженность в этом вопросе. Помимо этого, в указе нет и данных о ротации военнослужащих. В связи с этим он предложил внести поправки и дополнить статью закона.