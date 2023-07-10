"Прирост составит 785 человек": в Татарстане по итогам года начался естественный рост населения

В Татарстане по итогам прошлого года начался естественный рост населения

Стало известно, что по итогам 2022 года был зафиксирован естественный прирост населения в Казани и Набережных Челнах, о чем свидетельствует информация Татарстанстата.

Отмечается, что в прошлом году в РТ прирост составит 785 человек против естественной были в 2021 году в 2 415 человек. Отмечается также, что в 2022 году в Казани родилось на 1 833 ребенка меньше и на 27,6% уменьшилась смертность.

В Набережных Челнах в 2022 года естественный прирост составит 33 человек. За год до этого убить населения составила 1 278 человек. Также упала и рождаемость - на 661 ребенка, если сравнивать с 2021 годом. Смертность снизилась на 28,8%.

В муниципальных районах Татарстана по итогам 2022 года модно проследить естественную убыль населения. В первую пятерку попали Зеленодольский, Бугульминский, Лениногорский, Чистопольский и Заинский районы.