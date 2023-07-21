Новости Татарстана
· Полина Модестова

Приехал грязный и в синяках: дети рассказали об избиениях в лагере под Челнами

Дети рассказали об избиениях в спортивном лагере под Челнами
Подписаться в Telegram

Сразу несколько родителей обратились в полицию с заявлениями из-за того, что их детей избивали в лагере в базе спортивного клуба «Дельта» в Татарстане, сообщает chelny-biz.ru.

Как рассказала жительница Казани, она отправила сына в лагерь по рекомендации директора клуба. Через две неделе ей позвонили и попросили забрать ребенка, хотя путевка была куплена на две недели.

Мальчик сам попросил не оставлять его в лагере. Ребенок вернулся домой грязный, вещи были мокрые, а на теле у него обнаружили синяки. Как сказал сам мальчик, все это от палок, которыми его били.

С аналогичной ситуацией столкнулись жители Удмуртии. В лагерь они отправили дочь и сына. Позже стало известно, что всех. кто хотел позвонить родителям, заставляли приседать, а у некоторых детей была истерика. Взрослые рассказывают, что детей тренировали с особой жестокостью. При этом, никто не обращал внимание, 5 или 15 лет ребенку, все бежали одинаковые дистанции, а кто отказывался или делал неправильно, получал наказание в виде удара палкой и других.

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Где достать землю для участников СВО? Татарстан готовится к раздаче бесплатной земли военнослужащим

Новости Казани

день назад

«Возводились в рамках реконструкции Горьковского шоссе»: в Казани завершили строительство тоннелей у Фрунзе

компания, которая избавляется от всех насекомых в доме

Лонгриды

день назад

«От фудкорта в подземельях Баумана до Тюбетей Tower»: какие проекты так и не реализовали в Казани

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Казанцы готовы на все: 4 неочевидных совета, чтобы блистать на пляже

поменять радиаторы отопления в квартире цены в Санкт-Петербурге

Новости Казани

день назад

«Попросил оказать максимальное содействие»: часть Казани перекроют 20 и 21 июля из-за крестного хода

Новости Казани

20 часов назад

Разрушился верхний свод трубопровода: в Казани до завтра будут устранять аварию с провалом асфальта

Новости Татарстана

4 часа назад

Запретят купаться: в Татарстане в семи водоемах обнаружили нарушения

Новости Казани

4 часа назад

Обновляют даже соседние дома: появились эскизы нового сквера на Волкова в Казани
Новости России
день назад

Полная боеготовность: Кремль обратился к россиянам с экстренным заявлением о мобилизации

Полная боеготовность: Кремль обратился к россиянам с экстренным заявлением о мобилизации

Новости Татарстана

час назад

«Будут закрывать поэтапно»: в казанском поселке по двум улицам ограничат движение

Новости Татарстана

час назад

Приехал грязный и в синяках: дети рассказали об избиениях в лагере под Челнами

Новости Татарстана

3 часа назад

«За вклад в развитие отечественной культуры и искусства»: президент наградил дирижера Казани орденом Дружбы

Новости Татарстана

4 часа назад

«Это временные люди»: в Челнах рекомендовали на брать водителями автобусов мигрантов
«Связано с действием постановления»: в Татарстане снизилась выдача водительских удостоверений
Новости Татарстана
час назад

«Связано с действием постановления»: в Татарстане снизилась выдача водительских удостоверений

Новости Татарстана

4 часа назад

Пропускная способность вырастет до трех тысяч: в Казани к 2026 году хотят завершить строительство нового терминала

Новости Татарстана

4 часа назад

Список был расширен: предприятия Татарстана попали под санкции США

Новости Татарстана

4 часа назад

Проезд будет организован по другому маршруту: в Татарстане остановят движение по трассе Р-239 из-за велогонок
Дачный сезон с сюрпризами! Как избежать штрафа при обустройстве дома и участка?
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Дачный сезон с сюрпризами! Как избежать штрафа при обустройстве дома и участка?