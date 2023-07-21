Приехал грязный и в синяках: дети рассказали об избиениях в лагере под Челнами

Дети рассказали об избиениях в спортивном лагере под Челнами

Сразу несколько родителей обратились в полицию с заявлениями из-за того, что их детей избивали в лагере в базе спортивного клуба «Дельта» в Татарстане, сообщает chelny-biz.ru.

Как рассказала жительница Казани, она отправила сына в лагерь по рекомендации директора клуба. Через две неделе ей позвонили и попросили забрать ребенка, хотя путевка была куплена на две недели.

Мальчик сам попросил не оставлять его в лагере. Ребенок вернулся домой грязный, вещи были мокрые, а на теле у него обнаружили синяки. Как сказал сам мальчик, все это от палок, которыми его били.

С аналогичной ситуацией столкнулись жители Удмуртии. В лагерь они отправили дочь и сына. Позже стало известно, что всех. кто хотел позвонить родителям, заставляли приседать, а у некоторых детей была истерика. Взрослые рассказывают, что детей тренировали с особой жестокостью. При этом, никто не обращал внимание, 5 или 15 лет ребенку, все бежали одинаковые дистанции, а кто отказывался или делал неправильно, получал наказание в виде удара палкой и других.