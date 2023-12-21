Президентом федерации шахмат Республики Татарстан избран Рушан Сахбиев

В Министерстве спорта Республики Татарстан, при участии первого заместителя министра спорта Шайхутдинова Халила Хамитовича, прошла отчётно-выборная конференция федерации шахмат. Основными вопросами повестки были отчёт по работе общественной организации за 2023 год и избрание руководства федерации на 2024-2025 г.

В работе общего собрания приняли участие члены республиканской федерации из разных городов и районов Татарстана. Путём открытого голосования управляющий отделением «Банк Татарстан» Сбербанка Рушан Сахбиев был избран руководителем республиканской федерации.

Член наблюдательного совета, предыдущий президент федерации Геннадий Захаров горячо поблагодарил Рушана Сахбиева за многолетнее партнёрство банка, а также добавил: «Когда-то я передал банк в надёжные руки Рушана Флюровича, сегодня доверяю федерацию»!

Халил Шайхутдинов, первый заместитель министра спорта Республики Татарстан: «Со Сбербанком мы давно сотрудничаем, провели множество масштабных проектов. Поздравляю Рушана Сахбиева с избранием на должность президента федерации шахмат Татарстана, а также выражаю надежду на плотное и плодотворное сотрудничество».