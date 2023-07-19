«Позволит обеспечить безбарьерный проезд»: на дороге Алексеевское – Альметьевск будет бесконтактная оплата

На дороге Алексеевское – Альметьевск установят бесконтактную автоматическую оплату

На платной автомобильной дороге из Алексеевского в Альметьевск будет спроектирована бесконтактная системы оплаты, сообщил технический директор ГКУ «Главтатдортранс» Александр Куканов во время пресс-тура на объект, сообщает «БИЗНЕС Online».

Он поделился, что на данном этапе ведутся работы по устройству кабельной канализации, которая позволит обеспечить работу интеллектуальной транспортной системы. Сама система позволит обеспечить безбарьерный проезд автомобилистам на протяжении 145 километров.

Автомобиль после въезда на платную дорогу будет проезжать под рамкой системы взимания платы, а затем будет происходить автоматическая фиксация проезжающей машины, определение ее класса, считывание номера и присваивание тарификации. Помимо этого, на трассе будет обеспечен и весогабаритные контроль грузового транспорта.