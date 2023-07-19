Новости Татарстана
· Полина Модестова

«Позволит обеспечить безбарьерный проезд»: на дороге Алексеевское – Альметьевск будет бесконтактная оплата

На дороге Алексеевское – Альметьевск установят бесконтактную автоматическую оплату
Подписаться в Telegram

На платной автомобильной дороге из Алексеевского в Альметьевск будет спроектирована бесконтактная системы оплаты, сообщил технический директор ГКУ «Главтатдортранс» Александр Куканов во время пресс-тура на объект, сообщает «БИЗНЕС Online».

Он поделился, что на данном этапе ведутся работы по устройству кабельной канализации, которая позволит обеспечить работу интеллектуальной транспортной системы. Сама система позволит обеспечить безбарьерный проезд автомобилистам на протяжении 145 километров.

Автомобиль после въезда на платную дорогу будет проезжать под рамкой системы взимания платы, а затем будет происходить автоматическая фиксация проезжающей машины, определение ее класса, считывание номера и присваивание тарификации. Помимо этого, на трассе будет обеспечен и весогабаритные контроль грузового транспорта.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

Лишат пенсии мгновенно: вот кому точно не придут деньги в августе

Гид по скидкам Казани

23 часа назад

Казанцы готовы на все: 4 неочевидных совета, чтобы блистать на пляже

сетка от клопов тараканов на вентиляцию / металлическая сетка/ от клопов/от тарака

Лонгриды

22 часа назад

«Вам тут не рады, не надо сюда ехать»: крик души казанца, который столкнулся с футбольными фанатами в выходные

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Дачный сезон с сюрпризами! Как избежать штрафа при обустройстве дома и участка?

стяжка полов стоимость работ за квадратный метр в Краснодаре

Новости Татарстана

день назад

Раньше даже не были знакомы: глава Следкома следит за ходом расследования убийства на детской площадке в Челнах

Новости Татарстана

день назад

«Обязательно будут наказаны»: вандалы разгромили кладбище в Алексеевском районе

Новости Казани

день назад

«Клиенты не могут припарковаться»: в Казани в августе 2023 году будут изменены цена за парковку

Новости Татарстана

день назад

Сумма сделки составила 1,6 миллиарда рублей: Glorax построит свой первый жилой проект в Татарстане

Новости Казани

день назад

«Создают блуждающий трафик»: в Казани с 1 августа на нескольких улицах вырастут цены за парковку
Лонгриды
2 дня назад

Бауманские музыканты: история трех поколений музыкальных исполнителей самой главной пешеходной улицы Казани

Бауманские музыканты: история трех поколений музыкальных исполнителей самой главной пешеходной улицы Казани

Новости Татарстана

15 минут назад

«Позволит обеспечить безбарьерный проезд»: на дороге Алексеевское – Альметьевск будет бесконтактная оплата

Гид по скидкам Казани

день назад

С такими вопросам не в поликлинику: с чем лучше обращаться в платную клинику

Новости Татарстана

45 минут назад

«Позволит двигаться со скорость до 150 км/ч»: дорогу Алексеевское — Альметьевск откроют в декабре 2024 года

Новости Татарстана

час назад

Платные парковки и частые автобусы: глава Нижнекамска озвучил варианты решения проблем с нехваткой парковок
«Выявлена опасная лихорадка»: в Татарстане усилили контроль за рейсами из Египта
Новости Татарстана
5 минут назад

«Выявлена опасная лихорадка»: в Татарстане усилили контроль за рейсами из Египта

Новости Казани

час назад

«Станет новым уютным местом»: в Казани приступили к благоустройству бульвара на Заре

Новости Татарстана

час назад

«Указ был подписан премьер-министром»: в Татарстане утвердили президента Академии наук РТ

Новости Татарстана

час назад

Заказчиком может стать и «КАМАЗ»: в Челнах запустили производство по выпуску саморезов
Популярнее стала вторичка: в Татарстане снизился спрос на первичном рынке недвижимости
Новости Татарстана
30 минут назад

Популярнее стала вторичка: в Татарстане снизился спрос на первичном рынке недвижимости