Позволит изучать ПДД: в РТ оборудовали Мобильный автогородок

В Менделеевском районе Татарстана у детского сада №12 появился Мобильный автогородок

На территории детского сада №12 «Крепыш» в Менделеевском районе построили мобильный автогородок, предназначенный специально для изучения правил безопасности дорожного движения. Это полностью застланная асфальтом площадка, на которой нанесены дорожные разметки. Она также оборудована транспортными и пешеходными светофорами и дорожными знаками. Установлены здесь и баннеры с изображение зданий, которые не только украшают городок, но и приближают его с настоящим городским условиям.

Радость торжественного события разделили с жителями района начальник Управления ГИБДД МВД по РТ Рустем Гарипов, а также заместитель начальника управления пропаганды ГБУ «БДД» Игорь Галич.