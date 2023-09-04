Новости Татарстана
· Полина Модестова

Позволит держать безопасную дистанцию: спецразметка поставляться на трассе М-12

На трассе М-12 «Автодор» нанесет спецразметку для соблюдения дистанции
Позволит держать безопасную дистанцию: спецразметка поставляться на трассе М-12

Надежда Острокол

Подписаться в Telegram

На трассе М-12 «Восток» будет нанесена специальная разметка «Автодором», которая поможет водителям соблюдать безопасную дистанцию при движении, сообщает ТАСС.

Как рассказал председатель правления госкомпании Вячеслав Петушенко, в будущем будет развиваться такая практика - тем более траса является скоростной, отметил он. Со слов Петушенко, разметка будет проведена по всей трассе.

Горизонтальная разметка представляет собой серию стрелок, либо же галочек (шевронов). Водитель, двигаясь по трассе, будет уверен в том, что дистанция достаточная, если он видит перед собой два шеврона.

Ранее стало известно, что «Автодор» планирует нанести такую разметку на нескольких участках трасс, на которых действует повышенный скоростной режим.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

2 часа назад

Мобилизация 25 сентября. В Госдуме сделали экстренное заявление

Новости Казани

день назад

Бесплатное выступление Димы Билана в Казани: стало известно расписание

морка тараканов

Новости Татарстана

день назад

Автобусы "Казань-Ульяновск" начнут ходить ежедневно

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

«Лепим, деремся и порхаем»: чем заняться этой осенью в Казани

покраска автомобиля раптором цена в Москве

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане запустят сервис для онлайн-собраний садоводов

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане открыли сезон охоты на пернатую дичь

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане упал мотодельтаплана: есть пострадавшие

Новости Казани

день назад

Спасскую Башню Казанского Кремля отреставрировали за 520 миллионов рублей

Новости Татарстана
день назад

«Мы удачно поженили аэропорт и Камаз»: Минниханов открыл новый терминал аэропорта Бегишево

«Мы удачно поженили аэропорт и Камаз»: Минниханов открыл новый терминал аэропорта Бегишево

Новости Татарстана

33 минуты назад

Имеют право только родители и педагоги: Магдеев обратил внимание на безопасность детей в школах и детских садах

Новости Татарстана

3 часа назад

Нарушили условия пребывания: в Татарстане выдворили почти тысячу мигрантов

Новости Татарстана

3 часа назад

Итоговая опрессовка: в Челнах с 5 по 15 сентября будут отключать горячую воду

Новости Татарстана

3 часа назад

«Мебель будет очень современная»: студентка КФУ получили грант на создание национальной мебели
«Отрезала парк "Спортивный"»: стало известно, какие изменения могут внести в генплан Казани
Новости Казани
23 минуты назад

«Отрезала парк "Спортивный"»: стало известно, какие изменения могут внести в генплан Казани

Новости Казани

4 часа назад

Вспыхнул на остановке: в Казани трамвай загорелся из-за обрыва провода

Новости Татарстана

4 часа назад

Сохранится больше недели?: в Татарстане будет держаться тепло в сентябре

Новости Татарстана

5 часов назад

Позволит держать безопасную дистанцию: спецразметка поставляться на трассе М-12
Куда пойти в Казани вечером: гид по необычным локациям города
Гид по скидкам Казани
6 дней назад

Куда пойти в Казани вечером: гид по необычным локациям города