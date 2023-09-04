Позволит держать безопасную дистанцию: спецразметка поставляться на трассе М-12

На трассе М-12 «Автодор» нанесет спецразметку для соблюдения дистанции

На трассе М-12 «Восток» будет нанесена специальная разметка «Автодором», которая поможет водителям соблюдать безопасную дистанцию при движении, сообщает ТАСС.

Как рассказал председатель правления госкомпании Вячеслав Петушенко, в будущем будет развиваться такая практика - тем более траса является скоростной, отметил он. Со слов Петушенко, разметка будет проведена по всей трассе.

Горизонтальная разметка представляет собой серию стрелок, либо же галочек (шевронов). Водитель, двигаясь по трассе, будет уверен в том, что дистанция достаточная, если он видит перед собой два шеврона.

Ранее стало известно, что «Автодор» планирует нанести такую разметку на нескольких участках трасс, на которых действует повышенный скоростной режим.