Повалены деревья, сорваны провода: в Агрызе бушует непогода

В Агрызе 12 июля сильный ветер валит деревья, срывает кровли и обрывает провода

В Татарстане в городе Агрыз с утра 12 июля из-за непогоды в МЧС поступило 19 обращений о повреждениях кровли, падении деревьев, а также обрыве электропроводов в результате непогоды.

В ГУ МЧС РФ по РТ сообщили, что по состоянию на 10:30 было зафиксировано девять случаев падения деревьев, пять обрывов проводов и столько же срывов кровли. На местах происшествия работает оперативная группа Агрызского пожарно-спасательного гарнизона. К счастью, в результате непогоды никто не пострадал и не погиб.