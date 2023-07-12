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· Полина Модестова

Повалены деревья, сорваны провода: в Агрызе бушует непогода

В Агрызе 12 июля сильный ветер валит деревья, срывает кровли и обрывает провода
Повалены деревья, сорваны провода: в Агрызе бушует непогода

ГУ МЧС РФ по РТ

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В Татарстане в городе Агрыз с утра 12 июля из-за непогоды в МЧС поступило 19 обращений о повреждениях кровли, падении деревьев, а также обрыве электропроводов в результате непогоды.

В ГУ МЧС РФ по РТ сообщили, что по состоянию на 10:30 было зафиксировано девять случаев падения деревьев, пять обрывов проводов и столько же срывов кровли. На местах происшествия работает оперативная группа Агрызского пожарно-спасательного гарнизона. К счастью, в результате непогоды никто не пострадал и не погиб.

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