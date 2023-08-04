Потратят 80 миллионов рублей: в Татарстане построят квартиры для властей районов

Для властей района в Татарстане возведут квартиры за десятки миллионов рублей

В Сабинском районе Татарстана будут построены одноквартирные жилые дома на 80 миллионов рублей. Согласно тендеру, который был размещен на сайте госзакупок, объекты будут предназначены для нужд исполкома Сабинского муниципального района.

К 15 ноября в нескольких селах: Верхний Отар, Шемордан, Татарская Икшурма, Тимершик, Кзыл-Меша, Старая Икшурма, Корсабаш, Большие Нырты и Сабабаш, а также в деревне Пукаль построят 18 домов.

На эти цели будет направлено из федерального бюджета больше 50 миллионов рублей. Помимо этого, будет задействованы и бюджет Татарстана, местный бюджет и средства работодателей. Подрядчиком выступила ООО «ПМК №159».