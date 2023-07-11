Пострадали четыре человека: в Татарстане произошла авария с тремя автомобилями
В Тукаевском районе Татарстана 11 июля 2023 года произошла авария на трассе. В результате четыре человека пострадали и были госпитализированы, сообщает ТАСС.
В пресс-службе ГИБДД по Татарстану сообщили, что на 27-м км трассы Челны - Сарманово водитель автомобиля иностранной марки Renault Duster выехал на полосу встречного движения. В результате он столкнулся с автомобилем Hyundai Solaris и автомобилем ВАЗ-2112, который в этот момент следовал сзади.
В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали четыре человека. Они были госпитализированы.