Постановление подписал премьер-министр: в РТ утвердили размер прожиточного минимума на 2024 год

В Кабмине Татарстана утвердили размер прожиточного минимума на 2024 год

Кабинетом министров Республики Татарстан был утвержден размер прожиточного минимума на 2024 год. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

В документе говорится, что величина прожиточного минимума в РТ на 2024 год в расчете на душу населения будет утверждена в размере 12 966 рублей, для трудоспособного населения - 14 133 рубля, для пенсионеров - 11 151 рубль, а для детей - 12 577 рублей.

Напомним, что в этом году прожиточный минимум в Татарстане в расчете на душу населения составляет 12 219 рублей.