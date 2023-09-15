Попросили прокомментировать: министр культуры РТ надела традиционный наряд на послание Минниханова

Министр культуры Татарстана Аюпова прокомментировала свой наряд на послании Минниханова

На послании главы республики Госсовету 14 сентября министр культуры Татарстана Ирина Аюпова появилась в необычном платье с татарским колоритом. Депутат Игорь Бикеев попросил представительницу ведомства прокомментировать выбор наряда.

Ирада Аюпова пояснила, что на ней надето традиционное украшение изю, в котором используются элементы традиционного декорирования образа в татарском костюме. Платье же она подобрала в тон ему, однако отметила, что его рой почти полностью совпадает с тем кроем, который был в татарских платья - не хватает лишь воротника. Головной убор же, со слов министра культуры Татарстана - просто «стилизация».