Пользуется элитной недвижимостью: кандидат в председатели Верховного суда РТ отозвал заявление

Кандидат в председатели Верховного суда РТ Радик Габдуллин снял заявление

Депутат Госдумы Александр Хинштейн рассказал, что Радик Габдуллин, ранее избранный ВККС России кандидатом в председатели Верховного суда РТ, отозвал свое заявление. Такое решение он озвучил в ходе кадровой комиссии в администрации президента Российской Федерации.

Парламентарий также уточнил, что ранее он направил в разные инстанции «собранные материалы в отношении Габдуллина». Напомним, что депутат утверждал тогда, что 21-летний сын судьи спровоцировал пьяную драку у ночного клуба в Казани, но уголовное дело по части 2 статьи 112 УК РФ тогда было возбуждено в отношении его визави. Сейчас дело передано в суд. Помимо того, Хинштейн тогда заявил, что судья пользуется элитной недвижимостью, когда это имущество не отображено в декларации Габдуллина.

Теперь будет объявлен новый конкурс, в рамках которого выберут кандидата на пост председателя Верховного суда Татарстана. Должность освободилась в мае 2023 года, когда завершился срок у Ильгиза Гилазова.