Покинул пост после десяти лет работы: экс-директор Дома дружбы народов получил новую должность

Экс-директор Дома дружбы народов Татарстана Ирек Шарипов получил новую должность

Назначение во всемирном конгрессе татар получил бывший директор ГБУ «Дом дружбы народов Татарстана» Ирек Шарипов, который покинул свой пост этим летом после десяти лет работы. Согласно сайту организации, он занял должность одного из заместителей руководителя исполнительного комитета ВКТ Даниса Шакирова. Шарипов будет курировать работу отделений конгресса на территории РТ.

Напомним, что Шарипов ушел из Дома дружбы народов в августе, написав заявление по собственному желанию. Тогда предполагалось, что он будет работать за пределами республики.