Показатель превышает среднемноголетний уровень: в Татарстане больше 6 тысяч человек пострадали от клещей

Больше тысячи жителей Казани обратились к медикам из-за укусов клещей с начала эпидсезона

В Татарстане с началом эпидемического сезона в больницы республики обратились 6 122 человека с укусами клещей. Из них 1 310 - жители Казани. Отмечается, что показатели аналогичные тем данным, что были в прошлом году, но превышают среднемноголетний уровень на 22,6%.

Противоклещевую обработку в Татарстане провели на площади в 2811,3 га. В летних оздоровительных организациях были обработаны участки, площадь которых 608,9 га.

Напомним, что в случае укуса клеща необходимо сразу же обратиться в медицинскую организацию, чтобы удалить вредителя. После этого насекомое должно быть отправлено на лабораторное исследование, так как это позволит определить, есть ли необходимость в профилактике энцефалита.