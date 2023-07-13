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· Полина Модестова

Подведут итоги работы: Госсовет РТ проведет заключительное заседание весенней сессии

Госсовет РТ подведет итоги работы на заключительном заседании весенней сессии13 июля
Подведут итоги работы: Госсовет РТ проведет заключительное заседание весенней сессии

pixabay

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Государственный Совета Татарстана VI созыва сегодня проведет заключительное заседание весенней сессии. После этого будут начаты парламентские каникулы. Отмечается, что на заседании депутаты подведут итоги работы за первое полугодие 2023 года. Как рассказал секретарь Госсовета РТ Лилия Маврина, в повестку было внесено 23 вопроса, среди которых 14 законопроектов республики, четыре проекта федеральных законов, законодательная инициатива и другие.

В первом чтении, как сообщает «ТАТАР-ИНФОРМ», депутаты рассмотрят 13 республиканских законопроектов, среди которых документы, связанных с изменениями в нескольких законах.

Помимо этого, в первом чтении парламентарии обсудят и законопроект "Об организации перевозок пассажиров и багажа легковыми такси в РТ", а также изменения в Земельном кодексе республики и Экологическом кодексе.

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