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Подготовят к службе: в Татарстане для старшеклассников и студентов проведут военные сборы

В Татарстане проведут учебные военные сборы в период с октября 2023 по июнь 2024 года
Подготовят к службе: в Татарстане для старшеклассников и студентов проведут военные сборы

Яна Лаушкина

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В Татарстане ученики старших классов и студенты училищ и колледжей с октября этого года и по июнь 2024 года должны будут пройти учебные военные сборы. Соответствующее распоряжение было подписано премьер-министром республики Алексеем Песошиным. Отмечается, что сборы проводятся в целях совершенствования подготовки граждан к военной службе.

В распоряжении кабмина, которое было размещено на официальном портале правовой информации Татарстана, говорится, что образовательные организации должны будут провести в рамках предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» учебные сборы по основным по основам военной службы с гражданами, для которых законодательство предусматриваем подготовку к военной службе на двух последних годах обучения.

Помимо того, в апреле 2024 года планируют провести сборы с десятиклассниками кадетских школ со стрельбами на базе казанского танкового училища. Они будут продолжать пять дней.

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