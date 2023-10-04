Почти на четверть больше: стало известно, сколько заработал общепит Татарстана за 2023 год

Общепит Татарстана с начала 2023 года заработал 43 миллиарда рублей

Общепит Татарстана за период с января по август 2023 года заработал 42,8 миллиарда рублей, о чем сообщается в ежемесячном докладе Татарстанстата о социально-экономическом развитии республики.

В августе 2023 года оборот ресторанов, баров и кафе Татарстана составил 5,5 миллиарда рублей, что на 15% больше, нежели в августе 2022 года, а также на 5,6% больше, чем в июле. Весь же оборот общепита Татарстана с начала года оказался на 19,5% больше, нежели за тот же период прошлого, 2022, года.

При расчете специалисты Татарстанстата учитываются оборот ресторанов, кафе, баров, столовых при предприятиях и учреждениях, а также организаций. которые осуществляют поставку продукции общественного питания. За весь 2022 года рестораторы Татарстан заработали 54,7 миллиарда рублей.