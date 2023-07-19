«По каждой будет дана рекомендация»: в регионах РФ разрабатывают меры борьбы с опустыниванием

Для Татарстана и еще 13 регионов РФ разрабатывают меры по борьбе с опустыниванием

Для наиболее засушливых регионов РФ, в числе которых в Татарстан, в 2024 году будет представлена усовершенствованная технология по борьбе с опустыниванием и деградацией земель, сообщает ТАСС.

Руководитель центра по борьбе с опустыниванием территорий ФНЦ агроэкологии РАН Александр Кузенко рассказал, что территории 14 субъектов, вошедших в этот список, будут разделены по видам и степени деградации, после чего по каждой из них будет дана рекомендация.

Для борьбы с опустыниванием используют песчаную акцию, песчаный овес, джузгун - с их помощью пески не только останавливают, но и закрепляют. После этого вводится терескен, житняки, прутняки - эти виды являются кормовыми культурными для скота. В защитном лесоразведении используются вязы, смородину золотистую, акации, тамарикс и скумпию кожевенную.