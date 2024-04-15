22-летний студент из Казани выкупил у «дочки» «Ашана» 40 торговых центров

Организация 22-летнего казанского юриста смогла выкупить дочернюю структуру «Ашана», которая владеет в РФ 40 ТЦ.

В пятницу, 12 апреля 2024 года, новым хозяином центров стала компания ООО «Торговые галереи». Организация зарегистрирована в Москве, однако у нее есть татарстанские корни: через «УК Кама» и «Кама Капитал» (последней компании принадлежит 99% «Торговых галерей») ее контролирует Тагир Робертович Шаймарданов из Татарстана. Молодой человек возглавляет «Торговые галереи».

Что о нем известно?

22-летний парень трудится работал помощником юриста в ООО «ЮФ «Шаймарданов, Ялилов и Сабитов». В настоящее время юрфирма называется «Шаймарданов и Сабитов» и фамилии Тагира нет в списке работников. Вероятно, контору возглавляет его отец — Роберт Шаймарданов. Судя по сайту КФУ, Тагир Шаймарданов учится на 4 курсе юридического факультета. Кроме того, молодого человека избрали в 1 созыв Молодежного парламента Татарстана, а вот во 2 созыв он не попал, пишет 116.ру.