Письмо направили президенту: совфед за назначение Альберта Суяргулова прокурором Татарстана

Совфед выступил за назначение Альберта Суяргулова прокурором Татарстана

Совет Федерации во время пленарного заседания поддержал кандидатуру Альберта Суяргулова на пост прокурора Татарстана. С докладом выступил председатель комитета Совфеда по конституционному законодательстве и государственному строительству Андрей Клишас, который сообщил, что комитеты уже рассмотрели кандидатуру и направили доклад председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко. Комитет поддержал и назначение Илдуса Нафикова в Марий Эл.

Когда Матвиенко убедилась, что по кандидатам больше нет вопросов, сообщила, что принимает информацию к сведению, а также отметила, что письмо о результатах проведенных консультаций будет направлено главе государства - президенту РФ Владимиру Путину.