Впалые щеки и торчащие кости: от прежней Загитовой из Татарстана не осталось и следа

Известная фигуристка Алина Загитова всегда следила за собственным весом, даже после того, как она в 2019 году заявила о паузе в карьере.

Поклонники спортсменки забили тревогу после сильного похудения Загитовой. На фотографии Алина стоит изможденная с худыми ногами и впалыми щеками.

Сейчас график фигуристки даже после ухода из профессионального спорта трудно назвать спокойным. Кроме учебы в РАНХиГС, Алина принимает участие в ледовых шоу, планирует открыть свою школу фигурного катания в Казани Татарстана и занимается разработкой своего бренда одежды, пишет 7days.ru.