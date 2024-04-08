Впалые щеки и торчащие кости: от прежней Загитовой из Татарстана не осталось и следа

Впалые щеки, торчащие кости: от прежней Алины Загитовой из Татарстана не осталось и следа
Известная фигуристка Алина Загитова всегда следила за собственным весом, даже после того, как она в 2019 году заявила о паузе в карьере.
Поклонники спортсменки забили тревогу после сильного похудения Загитовой. На фотографии Алина стоит изможденная с худыми ногами и впалыми щеками.
Сейчас график фигуристки даже после ухода из профессионального спорта трудно назвать спокойным. Кроме учебы в РАНХиГС, Алина принимает участие в ледовых шоу, планирует открыть свою школу фигурного катания в Казани Татарстана и занимается разработкой своего бренда одежды, пишет 7days.ru.
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