Новости Татарстана
· Екатерина Елисеева

Впалые щеки, торчащие кости: от прежней Алины Загитовой из Татарстана не осталось и следа

Впалые щеки и торчащие кости: от прежней Загитовой из Татарстана не осталось и следа
Впалые щеки, торчащие кости: от прежней Алины Загитовой из Татарстана не осталось и следа

Подписаться в Telegram

Известная фигуристка Алина Загитова всегда следила за собственным весом, даже после того, как она в 2019 году заявила о паузе в карьере.

Поклонники спортсменки забили тревогу после сильного похудения Загитовой. На фотографии Алина стоит изможденная с худыми ногами и впалыми щеками.

Сейчас график фигуристки даже после ухода из профессионального спорта трудно назвать спокойным. Кроме учебы в РАНХиГС, Алина принимает участие в ледовых шоу, планирует открыть свою школу фигурного катания в Казани Татарстана и занимается разработкой своего бренда одежды, пишет 7days.ru.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

7 часов назад

3 человека погибли в аварии на трассе Йошкар-Ола – Зеленодольск – Казань

Новости Татарстана

день назад

Стало известно расписание матчей «Рубина»

пропорция соды и хозяйственного мыла для уборки после обработки от вредителей титаном

Новости Татарстана

9 часов назад

Последствия жуткого ДТП под Зеленодольском попали на видео

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Действительно вкусные праздники! Гастрономический календарь для жителей Казани

потолок грильято установка в Москве

Новости Татарстана

час назад

В Кукморе Mercedes вылетел в кювет, когда уходил от столкновения

Новости Татарстана

2 часа назад

В Казани горели провода троллейбуса

Новости Татарстана

4 часа назад

Глава Казани Метшин высказал свое мнение о современных мультфильмах

Новости Татарстана

35 минут назад

Впалые щеки, торчащие кости: от прежней Алины Загитовой из Татарстана не осталось и следа
Новости Татарстана
5 часов назад

Ученый рассказал, когда именно в Татарстане из спячки выйдут клещи

Ученый рассказал, когда именно в Татарстане из спячки выйдут клещи

Новости Татарстана

35 минут назад

Впалые щеки, торчащие кости: от прежней Алины Загитовой из Татарстана не осталось и следа

Новости Татарстана

2 часа назад

В Казани горели провода троллейбуса

Новости Татарстана

2 часа назад

Старейшая жительница Республики Татарстан Антонина Чижова умерла в 108 лет

Новости Татарстана

3 часа назад

На трассе в Татарстане в ДТП умерли госслужащие
В Кукморе Mercedes вылетел в кювет, когда уходил от столкновения
Новости Татарстана
час назад

В Кукморе Mercedes вылетел в кювет, когда уходил от столкновения

Новости Татарстана

3 часа назад

Нижнекамца осудили за угрозу убийством при использовании игрушечного пистолета

Новости Татарстана

4 часа назад

Глава Казани Метшин высказал свое мнение о современных мультфильмах

Новости Татарстана

5 часов назад

53-летний татарстанец поджег диван сигаретой и умер
От строительства дома «для себя» до создания строительной компании «Дом»: история успеха
Интересное в Казани
6 дней назад

От строительства дома «для себя» до создания строительной компании «Дом»: история успеха