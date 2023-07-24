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· Полина Модестова

Первая десятка - северные регионы: Татарстан оказалась в топ-30 регионов по численности среднего класса

Татарстан попал в топ-30 регионов по численности среднего класса
Первая десятка - северные регионы: Татарстан оказалась в топ-30 регионов по численности среднего класса

Яна Лаушкина

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Экспертами РИА Новости был составлен рейтинг, согласно которому Татарстан занял 26-е место среди регионов России по численности среднего класса.

Отмечается, что в республике доля семей, которые относятся к среднему классу - 9,2%. От общероссийского количества таких семей на наш регион приходится 2,1%. На 25 и 27 месте расположились Калужская область с 9,6% семей среднего класса и Новосибирская с 9,2% соответственно.

Лидерами в рейтинге оказались Ямало-Ненецкий автономный округ, где к среднему классу были отнесены 39,2%. Также в топ попали Чукотский автономный округ, Магаданская область, Москва, Сахалинская область. Санкт-Петербург занял девятое место.

Эксперты объяснили, что нахождение на первых местах именно северных регионов связано с высокими зарплатами при относительно низкой стоимости недвижимости.

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