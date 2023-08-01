Педагогический стаж - 22 года: в Челнах директор школы №20 покинул свой пост

В Челнах директор школы №20 Александр Кудряшов покинул должность

Стало известно, что директор школы №20, расположенной в Набережных Челнах, Александр Кудряшов покинул свой пост, сообщает Chelny-biz.ru, подтвердив информацию в приемной учреждения.

Напомним, что у Александра Кудряшова педагогический стаж - 22 года. Он числится на руководящих постах больше 11 лет. По диплому его специальность - учитель истории.

В школе №20 предшественником Кудряшова был Марс Гафуров. На данный момент он является главой учреждения, расположенного на 69-м микрорайоне.