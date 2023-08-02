Новости Татарстана
· Полина Модестова

Отремонтируют на 128 миллионов: в Татарстане занимаются подростковыми клубами

В Татарстане в 2023 году отремонтируют подростковые клубы на 128 млн рублей
Отремонтируют на 128 миллионов: в Татарстане занимаются подростковыми клубами

pixabay

Подписаться в Telegram

На капитальный ремонт пяти подростковых клуб в 2023 году было выделено больше 128 миллионов рублей. В Татарстане на данный момент завершили реновацию молодежных клубок на 77%, о чем сообщил министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

Он отметил, что каждый подросток здесь может выбрать занятие, которое будет ему по душе, заниматься с профессиональными педагогами абсолютно бесплатно. В 29 городах и районах республики на сегодняшний день работают 227 клубов по месту жительства.

Молодежный клуб «Атлант» в П.Г.Т. Урусу Ютазинского района уже открылся после капитального ремонта. В здании теперь есть многофункциональный и кибер залы, кабинет психологической поддержки и многое другое. Такие пространства в скором времени появятся в Нурлатском, Алькеевском районах, где ранее подростковых клубов не было вовсе.

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Смертельный ураган на Яльчике: мы восстановили полную хронологию событий

Интересное в Казани

день назад

Современный дом: что должно быть в квартире каждого казанца для комфортной жизни

виды тараканов

Новости Татарстана

день назад

Оказались в эпицентре урагана: в лагере «Яльчик» в момент буйства стихии проходила одна из смен

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Дачный сезон с сюрпризами! Как избежать штрафа при обустройстве дома и участка?

ремонт расширительного бака в Самаре

Новости Татарстана

день назад

Растет цена на курицу: в Татарстане куриное мясо установило новый рекорд

Новости Татарстана

день назад

Интенсивные контрасты температур: смертоносные ураганы вновь могут пройти в Татарстане в августе 2023 года

Новости Татарстана

день назад

Начнется с 1 августа: пенсионеров обрадовали долгожданной новостью об индексации

Новости Казани

3 часа назад

«Уход артиста - настоящая потеря»: казанский театр оперы и балета покинули иностранный артисты

Новости Татарстана

16 минут назад

Присутствует социальная напряженность: депутат Татарстана предложил определить срок службы мобилизованных
Лонгриды
2 дня назад

«Нет состава преступления»: казанский извращенец избежит наказания за прилюдное самоудовлетворение?

«Нет состава преступления»: казанский извращенец избежит наказания за прилюдное самоудовлетворение?

Новости Казани

31 минуту назад

Проложат сети водопровода: в Казани временно ограничат движение по улице Декабристов

Гид по скидкам Казани

день назад

Важные номера: сборник самых необходимых номеров для жителей Казани

Новости Казани

41 минуту назад

Совершил последний прыжок в 95 лет: в Казани откроют памятник Павлу Клетневу

Важное в РТ

51 минуту назад

Сбер в честь десятилетия Семейного дома высадил голубые ели на территории ДРКБ
Отремонтируют на 128 миллионов: в Татарстане занимаются подростковыми клубами
Новости Татарстана
час назад

Отремонтируют на 128 миллионов: в Татарстане занимаются подростковыми клубами

Новости Татарстана

56 минут назад

Грозит штраф или арест: в Челнах на «белоснежном фестивале» задержали отдыхающих в наркотическом опьянении

Новости Казани

3 часа назад

Должны пройти «ходовые» испытания: власти Казани рассказали, когда часы на Баумана вернутся на свое место

Новости Казани

15 часов назад

Привезут домой победный кубок и медали: спортсмены Казани стали чемпионами по хоккею на траве
Решение 11 проблем и продление женской молодости: PRP-терапия в гинекологии
Интересное в Казани
6 дней назад

Решение 11 проблем и продление женской молодости: PRP-терапия в гинекологии