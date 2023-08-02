Отремонтируют на 128 миллионов: в Татарстане занимаются подростковыми клубами

В Татарстане в 2023 году отремонтируют подростковые клубы на 128 млн рублей

На капитальный ремонт пяти подростковых клуб в 2023 году было выделено больше 128 миллионов рублей. В Татарстане на данный момент завершили реновацию молодежных клубок на 77%, о чем сообщил министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

Он отметил, что каждый подросток здесь может выбрать занятие, которое будет ему по душе, заниматься с профессиональными педагогами абсолютно бесплатно. В 29 городах и районах республики на сегодняшний день работают 227 клубов по месту жительства.

Молодежный клуб «Атлант» в П.Г.Т. Урусу Ютазинского района уже открылся после капитального ремонта. В здании теперь есть многофункциональный и кибер залы, кабинет психологической поддержки и многое другое. Такие пространства в скором времени появятся в Нурлатском, Алькеевском районах, где ранее подростковых клубов не было вовсе.