Отремонтируют 11 зданий: в Татарстане 400 миллионов направят на работы на объектах культуры

На ремонт дворцов культуры в Татарстане направят 400 миллионов рублей

В Татарстане полируют отремонтировать 11 объектов культуры, которые расположены в Альметьевском, Кукморском, Зеленодольском, Бавлинском, Высокогорском, Актанышском, Мамадышском районах. Согласно тендеру, который был опубликован на сайте госзакупок, бюджет Татарстана направит на соответствующие цели около 400 миллионов рублей.

В перечень попали дома культуры, бывшая валяльная фабрика, музеи, музыкальный театр. Стоимость ремонта одного объекта - от 15 до 65 миллионов рублей. Подрядчика на данный момент определен еще не был. Завершить работы на объектах планируют к 31 марта 2024 года.