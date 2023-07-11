Оставалось лишь констатировать смерть: в Челнах на стройке грунтом засыпало рабочего

В Набережных Челнах 10 июля рабочего на стройке насмерть засыпало грунтом

В Набережных Челнах накануне, 10 июля, в службу МЧС России по РТ поступило сообщение о том, что на стройке, расположенной на Вазила Мавликова, рабочего в яме завалило обрушавшимся грунтом.

На место происшествия прибыли спасатели ЗПСО №6. Когда пострадавшего откопали,то сразу же передали его в руки медиков, прибывших на скорой помощи. Однако, мужчина 1980 года рождения получил серьезные травмы, оказавшиеся несовместимыми с жизнью. Медики констатировали смерть рабочего.

Фото: ГУ МЧС по РТ