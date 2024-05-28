Остались следы крови: в Юдино напали на 32-летнего мужчину на детской площадке

В п. Юдино на ул. Нижней 32-летний мужчина с признаками серьезной травмы головы обратился за помощью к проходимцу. По словам потерпевшего, на него накинулись на детской площадке в соседнем дворе, там остались следы крови, пишет Татарстан 24.

Мужчина был пьян и не смог четко объяснить, что именно он делал на площадке. Скорая направила его в медучреждение для обследования и лечения. На место также прибыл кинолог с собакой, чтобы найти следы нападавшего. Следствие продолжается, правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.