Определит лимит добычи: в Татарстане разработали проект указа на лимит добычи охотничьих ресурсов

В Татарстане охотникам разрешат добывать 1,7 тысячи рысей, лосей, оленей

В Татарстане был разработан проект указа, который определяет лимит добычи охотничьих ресурсов на территории региона с 1 августа 2023 года по 1 августа 2023 года. Согласно документу, который был опубликован на сайте антикоррупционной экспертизы, охотники Татарстана смогут добывать не больше 1 730 особей за год.

Отмечается, что перечень видов зверей включает пять различных видов. К примеру, в РТ обитает 15 819 лосей, а лимит их добычи оставляет 865 особей (5,47%). Сибирских косуль в республике 15 118 особей, а лимит их добычи - 688 (4,42%).

В перечне также есть олени благородные, лимит добычи которых равен пяти, рыси с лимитом в три особи и барсуки с лимитом в 189 особей.