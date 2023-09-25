Определена дата начала: стало известно, когда в Челнах начнут подавать отопление

В Набережных Челнах определена дата начала отопительного сезона 2023/2024

В Набережных Челнах было принято решение о дате начала отопительного сезона в 2023 году. Согласно проекту постановления исполкома, произойдет это уже сегодня, 25 сентября.

В первую очередь тепло будет запущено в больницы, школы, детские сады и другие социальные объекты. Управляющие компании получили рекомендации о начале отопительного периода только с 27 сентября.

Традиционно, напомним, отопление в многоквартирных домах включают, когда в городе на протяжении пяти дней среднесуточная температура не поднимается выше восьми градусов тепла.