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· Полина Модестова

Определена дата начала: стало известно, когда в Челнах начнут подавать отопление

В Набережных Челнах определена дата начала отопительного сезона 2023/2024
Определена дата начала: стало известно, когда в Челнах начнут подавать отопление

Anastasia Podgornaya

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В Набережных Челнах было принято решение о дате начала отопительного сезона в 2023 году. Согласно проекту постановления исполкома, произойдет это уже сегодня, 25 сентября.

В первую очередь тепло будет запущено в больницы, школы, детские сады и другие социальные объекты. Управляющие компании получили рекомендации о начале отопительного периода только с 27 сентября.

Традиционно, напомним, отопление в многоквартирных домах включают, когда в городе на протяжении пяти дней среднесуточная температура не поднимается выше восьми градусов тепла.

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