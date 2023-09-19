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Оплачивают услугу по нормативам: в РТ пояснили, от чего зависит размер счетов за отопление

В Татарстане размер платы за отопление в 2023 году зависит от температурного режима
Оплачивают услугу по нормативам: в РТ пояснили, от чего зависит размер счетов за отопление

Anastasia Podgornaya

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На брифинге в кабмине республики министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин сообщил, что увеличение расходов на тепловую энергию непосредственно зависит от температурного режима. Существенное начисление платы, отметил он, происходит в самые холодные месяца зимы.

Министр напомнил, что с началом отопительного сезона в платежном документе об оплате ЖКУ появятся платежи за отопление, которые, если есть общедомовой прибор учета, производятся по фактическому потреблению тепловой энергии.

Как отметил Айзатуллин, при подключении тепла в сентябре в платежных документах, которые жители получат в октябре, в строке «отопление» будут сентябрьские объемы теплы по факту потребления.

Если же дом не оборудован общедомовыми приборами учета, то его жители оплачивают услугу по нормативам потребления, которые определенные с учетом восьми месяцев отопительного периода.

Напомним, что с 1 июля 2023 года тарифы на коммунальные услуги, в числе которых и тепловая энергия, для населения не менялись. Следующая индексация тарифов ожидается с 1 июля 2024 года.

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