Ограничения в аэропорту Казани и Нижнекамска сняты

Аэропорты Казани и Нижнекамска сообщили о возвращении к своему привычному режиму приема и отправки воздушных судов после временных закрытий полётов. Информацией поделился пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.



С 10:32 по мск оба начали функционировать в полном объеме. Одновременно были сняты все отмены и в аэропорту Ижевска.



Напомним, что этим утром два аэропорта временно ограничили свою работу. Причиной является необходимость соблюдения безопасности пассажиров. Однако благодаря своевременным действиям диспетчерских служб и персонала, перебои в графике были сведены к минимуму, и авиасообщение вскоре возобновилось в обычном режиме.