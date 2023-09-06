Новости Татарстана
· Полина Модестова

Один человек в коме: в Нижнекамске произошла массовая драка из-за девушки

В Нижнекамске у бара 5 сентября произошла массовая драка из-за девушки
Один человек в коме: в Нижнекамске произошла массовая драка из-за девушки

pixabay

Подписаться в Telegram

В Нижнекамске прошлой ночью, с 5 на 6 сентября, произошла массовая драка, в котой участие принимали и мигранты. Инцидент имел место у бара, расположенного на улице Гагарина.

На кадрах, которые были опубликованы очевидцами происшествия, видно, как в драке сцепляется большое количество мужчин. При этом кто-то падает на асфальт. Слышна также иностранная речь.

По предварительным данным, которые известный сейчас, причиной конфликта стала одна из женщин. Пострадавшие были доставлены в больницу. Уточняется, что не смотря на то, что конфликт получился достаточно массовым, обошлось без жертв, однако один из иностранцев получил тяжелую травму голову и находится в коме.

Следующая новость ↓
-----

Популярное

Новости Казани

3 часа назад

Позже вернется тепло: стало известно, когда в Татарстане резко похолодает и начнутся дожди

Интересное в Казани

день назад

“Хочу жить за городом”: что необходимо знать каждому, кто решится переехать в пригород Казани

вызывать службу травли тараканов

Новости Казани

7 часов назад

Нет никакой инфраструктуры: в Казани благоустроят территорию вдоль Кировской дамбы

Интересное в Казани

2 дня назад

Родительский контроль не помогает: 6 действенных способов помочь ребенку учиться лучше

монтаж инсталляции цена за работу в Челябинске

Новости Казани

час назад

Даже помахал хоботом посетителям: в зооботсаду Казани появился слон

Новости Казани

день назад

Может стать одним из самых ярких в России: в Казани начали монтировать сцену для фестиваля «СоТворение»

Новости Казани

день назад

Обсуждения продлятся до 28 сентября: больше ста правок хотят внести в генплан Казани

Новости Татарстана

2 часа назад

Месяц обойдется в три с лишним тысячи: в Татарстане утверждена плата родителей за детский сад

Новости Казани

день назад

Остается вопрос о целесообразности приобретения: Сетевая компания Казани приобрела снегоход за 4 миллиона
Новости Казани
3 часа назад

Ограничат на нескольких улицах: в Казани из-за фестивалей будут перекрывать дороги

Ограничат на нескольких улицах: в Казани из-за фестивалей будут перекрывать дороги

Новости Татарстана

26 минут назад

Один человек в коме: в Нижнекамске произошла массовая драка из-за девушки

Интересное в Казани

день назад

Как приостановить старение? Доступный способ, который нужен каждому после 25 лет

Важное в РТ

час назад

За первым смартфоном — в билайн! Оператор составил ТОП моделей Infinix и Tecno для учебы и работы по специальным ценам

Важное в РТ

2 часа назад

Рынок продаж новых авто поделили восемь марок
«У проекта на сегодня нет аналогов»: возле Казанки возведут комплекс «Яр парк»
Новости Казани
час назад

«У проекта на сегодня нет аналогов»: возле Казанки возведут комплекс «Яр парк»

Новости Татарстана

4 часа назад

Участники СВО и их дети получат новую важную льготу

Новости Казани

4 часа назад

Есть Каннский, будет и казанский: в Казани прошла церемония открытия Международного фестиваля мусульманского кино

Новости Татарстана

4 часа назад

«На 4,7% выше прошлогоднего уровня»: в Татарстане отмечается устойчивый рост экономика
Интересное в Казани
5 дней назад

Как учителя готовятся к 1 сентября: рассказ от первого лица