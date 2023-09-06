Один человек в коме: в Нижнекамске произошла массовая драка из-за девушки

В Нижнекамске у бара 5 сентября произошла массовая драка из-за девушки

В Нижнекамске прошлой ночью, с 5 на 6 сентября, произошла массовая драка, в котой участие принимали и мигранты. Инцидент имел место у бара, расположенного на улице Гагарина.

На кадрах, которые были опубликованы очевидцами происшествия, видно, как в драке сцепляется большое количество мужчин. При этом кто-то падает на асфальт. Слышна также иностранная речь.

По предварительным данным, которые известный сейчас, причиной конфликта стала одна из женщин. Пострадавшие были доставлены в больницу. Уточняется, что не смотря на то, что конфликт получился достаточно массовым, обошлось без жертв, однако один из иностранцев получил тяжелую травму голову и находится в коме.