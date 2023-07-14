«Очень важен для деревни»: мост через реку Яблочко возведут в Татарстане

Новый мост через реку Яблочко построят в Татарстане к ноябрю 2023 года за 61 млн рублей

В деревне Абалачи Менделеевского района Татарстана продолжается строительство моста через реку Яблочко. На сегодняшний день подрядной организацией ООО «Айлит» было выполнено 20% от общего объема работ. Всего же на его возведение заложено 61,6 миллиона рублей. В планах - завершить работы в конце ноября 2023 года.

Как сообщает «ТАТАР-ИНФОРМ», в деревне проживает около 280 человек. Мост появится посередине населенного пункта и соединит две его части. Старый мост, 1978 года постройки, был уже крайне изношенным.

Строительство моста стало возможным благодаря национальном проекту "Безопасные качественные дороги". Отмечается, что мост очень важен для деревни.