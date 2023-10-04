Обусловлен восстановление рынка: прогнозируется рост потребления полимеров в России

СИБУР прогнозирует рост потребления полимеров в России на 9% в 2023 году

Рынок базовых полимеров в России в первом полугодии 2023 года вырос на 13%, что составляет 251 тысячу тонн. По результатам года прогнозируется прирост потребления на 9%, что составит 364 тысяч тонн. Такие данные были приведены руководителем по операционному маркетингу ООО «СИБУР» Викторией Уваровой на Дне переработчика в Казани.

В презентации говорится, что рост потребления базовых полимеров в России в первом полугодии обусловлен восстановление рынка после просадки в 2022 года и внедрением мероприятий по развитию спроса программ поддержки клиентов СИБУРА, передает business-gazeta.ru.

Если же говорить об отрасли, то наибольшее снижение отмечено в транспорте. Вызвано это в том числе высокой производственной базов в I квартале 2022 года.