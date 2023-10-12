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Общая сумма достигнет 383,9 миллиарда: Татарстан планирует бездефицитный бюджет на 2024 год

Татарстан планирует бездефицитный бюджет на 2024 год с доходами и расходами в 383 млрд
Общая сумма достигнет 383,9 миллиарда: Татарстан планирует бездефицитный бюджет на 2024 год

Яна Лаушкина

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Стали известны детали планируемого бюджета РТ на 2024 год, а также плановый период 2025-2026 годов. Проект закона о республиканском бюджете, который был внесен в Госсовет РТ, сегодня появился на сайте парламента.

Из пояснительно записки следует, что наиболее объемными доходными источниками бюджета будут налоги на прибыль, доходы физических лиц, имущество организаций и акцизы. Они должны будут обеспечить 87% от общей суммы налоговых и неналоговых доходов бюджета. Сумма поступлений по налогу на прибыль, которую прогнозируют эксперты, - 112,8 миллиарда рублей. В 2025 году она, по прогнозам, увеличится до 118,4 миллиарда рублей. По итогам же 2022 года в казну республики поступило 166,1 миллиарда рублей налога на прибыль.

Власти также ожидают, что сумма налога на доходы физических лиц в бюджете РТ составит 137,5 миллиарда рублей. В 2022 году эта сумма была равна 80,8 миллиарда рублей. Прогноз по акцизам - 41,4 миллиарда, а по сбору неналоговых доходов на 2023 год - 17,2 миллиарда.

Общая сумма доходов бюджета РТ в 2024 года, по прогнозам, достигнет 383,9 миллиарда рублей, в таком же объеме рассчитаны и планируемые расходы, в результате чего сформирован бездефицитный бюджет.

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