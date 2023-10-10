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· Полина Модестова

Обнаружили украинский паспорт: житель Челнов арестован за слив данных о «КАМАЗе» и военкоматах

Житель Набережных Челнов был арестован за слив данных о «КАМАЗе» и военкоматах
Обнаружили украинский паспорт: житель Челнов арестован за слив данных о «КАМАЗе» и военкоматах

pixabay

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В Набережных Челнах был задержан 33-летний местный жителей, которого подозревают в участии в экстремистской деятельности.

Как сообщает «Татар-Информ», мужчина собирал и передавал подписчикам закрытого канала сведения об объектах критической инфраструктуры в Челнах, в том числе, информацию о работе компаний «КАМАЗ», адреса военных комиссариатов и зданий ФСБ. Житель Набережных Челнов выступал против СВО и собирал также информацию о тех, кто спецоперацию поддерживал.

Правоохранителями был обнаружен украинский паспорт у задержанного. Возбуждено уголовное дело по статье «За участие в деятельности экстремистской организации». Известно также, что закрытый телеграм-канал поддерживал действия террористической организации «Артподготовка»*.

*Террористическое движение, запрещенное в России.

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