Обмену подлежат любые монеты: банки Татарстана меняются накопившуюся мелочь на бумажные купюру или зачисляют сумму на счет
Яна Лашукина
Жители Татарстана смогут обменять мелочь, которая у них накопилась, в банках, о чем сообщили на сайте Монетнаянеделя.рф.
Отмечается, что в республике, как и в других регионах, с 25 сентября по 8 октября проводится «Монетная неделя», во время которой можно обменять накопившуюся мелочь на бумажные купюры, а таже зачислить сумму на свой счет в банке. Обмену подлежат любые монеты Банка России, которые выпускались, начиная с 1997 года.
Чтобы обменять монеты, необходимо заполнить заявление в банке и предъявить паспорт. Организаторы также советуют заранее рассортировать монеты по номиналу.
Отмечается, что в акции примут участие многие банки Татарстана. Полный список участников можно найти на сайте организаторов.