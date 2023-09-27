Обмену подлежат любые монеты: банки Татарстана меняются накопившуюся мелочь на бумажные купюру или зачисляют сумму на счет

Жители Татарстана до 8 октября могут обменять мелочь в банках

Жители Татарстана смогут обменять мелочь, которая у них накопилась, в банках, о чем сообщили на сайте Монетнаянеделя.рф.

Отмечается, что в республике, как и в других регионах, с 25 сентября по 8 октября проводится «Монетная неделя», во время которой можно обменять накопившуюся мелочь на бумажные купюры, а таже зачислить сумму на свой счет в банке. Обмену подлежат любые монеты Банка России, которые выпускались, начиная с 1997 года.

Чтобы обменять монеты, необходимо заполнить заявление в банке и предъявить паспорт. Организаторы также советуют заранее рассортировать монеты по номиналу.

Отмечается, что в акции примут участие многие банки Татарстана. Полный список участников можно найти на сайте организаторов.