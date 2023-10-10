Обменяли вратаря: нападающие из «Нефтехимика» перешли в Петербургский СКА

СКА обменял вратаря Дмитрия Николаева на двух нападающих из «Нефтехимика» Челнов

Петербургский ХК СКА обменял голкипера Дмитрия Николаева в нижнекамский «Нефтехимик», о чем сообщила пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В результате обмена в СКА перешли два нападающих: Амир Нугманов и Андрей Чивилев.

Напомним, что Николаев в прошлом сезоне провел 42 матча в регулярном чемпионате КХЛ, отражая в среднем 92,9% бросков. В плей-офф хоккеист провел 15 игр и при этом отразил 91,6% бросков.

Напомним, что у «Нефтехимика» на данный момент девять очком и команда расположилась на последнем месте в турнирной таблице Восточной конференции. СКА же с 14 очками находится на девятом месте на Западе.