АО Татарстана «Ремдизель» выиграл торги по продаже мощностей «Мотовилихинских заводов»

Производитель бронированных автомобилей АО «Ремдизель» выиграл торги по продаже производственных мощностей производителя реактивных систем залпового огня по типу «Град» и «Смерч» - ПАО «Мотовилихинские заводы», сообщает ТАСС.

В компании «РТ-капитал», которая входит в госкорпорацию «Ростех», заявили, что в ходе процедуры банкротства ПАО «Мотовилихинские заводы» подошли к концу торги по продаже профильного имущества, задействованного в основной производственной деятельности предприятия. В соответствии с опубликованным протоколом подведения итогов торгов, на участие в торгах поступила одна заявка участника торгов - АО «Ремдизель» с ценой предложения в размере 1,3 миллиарда рублей. Как следует из закона о банкротстве, РФ в течение месяца с даты подписания протокола о результатах торгов имеет право заключить договор купли-продажи стратегического имущественного комплекса ПАО «Мотовилихинские заводы» п цене предложения и на условиях конкурса.

Покупатель будет обязан сохранить целевое назначение комплекса и имущества мобилизационного назначения, а также выполнить договоры должника, которые связаны с выполнение гособоронзаказа.

В Ростехе отметили, что было сделано все, чтобы предприятие, являющееся стратегически важным, сохранило свой профиль, боеспособность, и также продолжилось безостановочно поставлять технику, необходимую армии.