Новости Татарстана
· Полина Модестова

Обязан сохранить целевое назначение: «Ремдизель» выиграл торги по продаже мощностей «Мотовилихинских заводов»

АО Татарстана «Ремдизель» выиграл торги по продаже мощностей «Мотовилихинских заводов»
Обязан сохранить целевое назначение: «Ремдизель» выиграл торги по продаже мощностей «Мотовилихинских заводов»

Яна Лаушкина

Подписаться в Telegram

Производитель бронированных автомобилей АО «Ремдизель» выиграл торги по продаже производственных мощностей производителя реактивных систем залпового огня по типу «Град» и «Смерч» - ПАО «Мотовилихинские заводы», сообщает ТАСС.

В компании «РТ-капитал», которая входит в госкорпорацию «Ростех», заявили, что в ходе процедуры банкротства ПАО «Мотовилихинские заводы» подошли к концу торги по продаже профильного имущества, задействованного в основной производственной деятельности предприятия. В соответствии с опубликованным протоколом подведения итогов торгов, на участие в торгах поступила одна заявка участника торгов - АО «Ремдизель» с ценой предложения в размере 1,3 миллиарда рублей. Как следует из закона о банкротстве, РФ в течение месяца с даты подписания протокола о результатах торгов имеет право заключить договор купли-продажи стратегического имущественного комплекса ПАО «Мотовилихинские заводы» п цене предложения и на условиях конкурса.

Покупатель будет обязан сохранить целевое назначение комплекса и имущества мобилизационного назначения, а также выполнить договоры должника, которые связаны с выполнение гособоронзаказа.

В Ростехе отметили, что было сделано все, чтобы предприятие, являющееся стратегически важным, сохранило свой профиль, боеспособность, и также продолжилось безостановочно поставлять технику, необходимую армии.

Следующая новость ↓

Популярное

Спортивные новости Казани
14 часов назад

В Казани запланирован чемпионат по битвам роботов и дронов с использованием искусственного интеллекта

Лонгриды

день назад

«Я всех обманула»: троих египтян обвиняют в изнасиловании ребёнка

Спортивные новости Казани

14 часов назад

В Казани запланирован чемпионат по битвам роботов и дронов с использованием искусственного интеллекта

уничтожение короеда цена

Новости Казани

18 часов назад

Новая кандидатура будет рассмотрена: прокурор РТ уедет работать в Марий Эл

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

С такими вопросам не в поликлинику: с чем лучше обращаться в платную клинику

установка дровяного котла в Москве

Новости Казани

17 часов назад

Средний платеж вырастет до 82 тысяч: Казань среди город-лидеров по недоступности ипотеки

Спортивные новости Казани

18 часов назад

«Били оборонительные игроки»: фанаты «Рубина» выступают за отставку главного тренера клуба

Новости Казани

17 часов назад

С проблемой столкнулись десятки тысяч: жители Казани пожаловались на отсутствие посылок, отправленных через СДЭК

Спортивные новости Казани

день назад

«Пенальти - это лотерея»: главный тренер «Рубина» прокомментировал поражение «Ростову»

Новости Татарстана

час назад

«Унификация правит бал»: в Татарстане сменится прокурор, проработавший в должности больше 10 лет
Лонгриды
13 часов назад

На смену Iphone — гнилые яблочки: в Казани участились случаи покупки некачественной продукции Apple

На смену Iphone — гнилые яблочки: в Казани участились случаи покупки некачественной продукции Apple

Спортивные новости Казани

46 минут назад

За отставку голосует большинство: фанаты «Рубина» требуют Рахимова уйти с поста главного тренера

Спортивные новости Казани

14 часов назад

В Казани запланирован чемпионат по битвам роботов и дронов с использованием искусственного интеллекта

Новости Татарстана

час назад

Перекроют дороги: в Нижнекамске в День города ограничат движение транспорта

Новости Татарстана

час назад

«Унификация правит бал»: в Татарстане сменится прокурор, проработавший в должности больше 10 лет
Уже ищут сотрудников: супермаркет голландского бренда откроется в Казани на месте «Бахетле»
Новости Казани
16 минут назад

Уже ищут сотрудников: супермаркет голландского бренда откроется в Казани на месте «Бахетле»

Новости Татарстана

час назад

Обязан сохранить целевое назначение: «Ремдизель» выиграл торги по продаже мощностей «Мотовилихинских заводов»

Новости Татарстана

час назад

Имеет ряд успешно реализованных проектов: минтранс РТ подписал соглашение о строительстве канатных дорог

Новости Казани

11 часов назад

Вошла в пятерку: педагог Казани стала одной из «Лучших учителей родного языка и литературы»
Ночной зуд, трещины слизистой и другие симптомы, которые должны насторожить девушек из Казани
Интересное в Казани
6 дней назад

Ночной зуд, трещины слизистой и другие симптомы, которые должны насторожить девушек из Казани