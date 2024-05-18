«Нижнекамскнефтехим» увеличил чистую прибыль

Чистая прибыль "Нижнекамскнефтехим" компании по РСБУ за январь-март составила 7,6 млрд рублей, что в 3,9 раза больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.



Рост прибыли обусловлен, в первую очередь, увеличением выручки на 19,4%, до 54,9 млрд рублей. Прибыль от продаж также демонстрирует положительную динамику, увеличившись на 6,4% и составив 11 млрд рублей.



При этом прибыль до налогообложения выросла в четыре раза, до 9,7 млрд рублей, что свидетельствует о высокой эффективности операционной деятельности компании.



За первый квартал активы НКНХ увеличились на 2,7%, достигнув 436,3 млрд рублей, что говорит о стабильном финансовом положении и уверенном развитии компании.