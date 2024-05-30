Нижнекамцы смогут обменять сигарету на поход в спортивный клуб и на сладости

В Нижнекамске 31 мая состоится акция, которая посвящена Всемирному дню без курения.

В 10 часов утра от депо на улице Вокзальной по маршруту № 2 будет курсировать «Трамвай здоровья».

В транспорте медики начнут обменивать сигареты пассажиров на разовое посещение спортивного клуба. Кроме того, людям Айболит будет предлагать обменять сигареты на различные сладости.