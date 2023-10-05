Ниже результаты ОГЭ и ЕГЭ: глава Минобрнауки Татарстана выступил против семейного обучения

Глава Минобрнауки Татарстана высказался против перехода детей на семейное обучение

Глава Минобрнауки Татарстана Ильсур Хадиуллин высказался против перехода на семейное образование, о чем он заявил в интервью газете «Республика Татарстан».

Согласно данным ведомства, в мае 2023 года на семейном обучении в Татарстане находились 3 855 человек и большая часть - ученики начальных классов.

Как считает глава ведомства, такая система обучения не идет на пользу школьникам, так как у них происходит отрыв от реальной жизни и образовательной среды. Помимо того, заявляет Ильсур Хадиуллин, дети не могут нормально социализироваться и сформироваться как личность в коллективе. Он считает, что такой ребенок, закончив обучение, не будет знать, как себя вести и как выстраивать правильные отношения.

Глава ведомства также отметил, что у всех детей, кто остается на семейном обучение, чаще всего намного ниже результаты ОГЭ и ЕГЭ, нежели у тех, кто посещал школу. Некоторые родители даже отказываются от прохождения детьми промежуточной аттестации.