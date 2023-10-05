Новости Татарстана
· Полина Модестова

Ниже результаты ОГЭ и ЕГЭ: глава Минобрнауки Татарстана выступил против семейного обучения

Глава Минобрнауки Татарстана высказался против перехода детей на семейное обучение
Ниже результаты ОГЭ и ЕГЭ: глава Минобрнауки Татарстана выступил против семейного обучения

Екатерина Елисеева

Подписаться в Telegram

Глава Минобрнауки Татарстана Ильсур Хадиуллин высказался против перехода на семейное образование, о чем он заявил в интервью газете «Республика Татарстан».

Согласно данным ведомства, в мае 2023 года на семейном обучении в Татарстане находились 3 855 человек и большая часть - ученики начальных классов.

Как считает глава ведомства, такая система обучения не идет на пользу школьникам, так как у них происходит отрыв от реальной жизни и образовательной среды. Помимо того, заявляет Ильсур Хадиуллин, дети не могут нормально социализироваться и сформироваться как личность в коллективе. Он считает, что такой ребенок, закончив обучение, не будет знать, как себя вести и как выстраивать правильные отношения.

Глава ведомства также отметил, что у всех детей, кто остается на семейном обучение, чаще всего намного ниже результаты ОГЭ и ЕГЭ, нежели у тех, кто посещал школу. Некоторые родители даже отказываются от прохождения детьми промежуточной аттестации.

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

23 часа назад

«Слишком быстро отвечал на вопросы»: казанец обвинил «Кто хочет стать миллионером» в нечестной игре

Новости Татарстана

день назад

Были лишены мандата: в РТ два депутаты скрыли значительные суммы

компания по обработке от плесени

Новости Казани

8 часов назад

Тепла в домах нет: жители Казани жалуются на платежки за отопление в сентябре

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Скидки до 50%: как в Казани качественно вылечить зубы и не разориться

перманентный макияж санкт-петербург в Санкт-Петербурге

Новости Татарстана

день назад

Новый способ заманить жертву: Татарстанцев в сети предупреждают о плачущих детях

Спортивные новости Казани

день назад

«Будем работать, надо исправляться»: тренер «Ак Барса» прокомментировал поражение «Северстали»

Новости Татарстана

11 часов назад

Неправомерное и неэффективное использование денег: в РТ два депутата лишились мандата

Новости Татарстана

9 часов назад

Приняли участие больше 80 тысяч девушек: студентка из РТ прошла в финал конкурса «Мисс Россия»
Лонгриды
23 часа назад

«Слишком быстро отвечал на вопросы»: казанец обвинил «Кто хочет стать миллионером» в нечестной игре

«Слишком быстро отвечал на вопросы»: казанец обвинил «Кто хочет стать миллионером» в нечестной игре

Новости Татарстана

час назад

Ниже результаты ОГЭ и ЕГЭ: глава Минобрнауки Татарстана выступил против семейного обучения

Новости Казани

час назад

Введут ограничения движения: в Казани в ноябре пройдет Крестный ход

Новости Татарстана

час назад

Проводник на пути развития

Новости Казани

час назад

Направят 19 миллионов рублей: в Советском районе Казани появится дорога
Взяла кредит и перевала деньги: о новой схеме мошенников предупредили жителей Татарстана
Новости Татарстана
58 минут назад

Взяла кредит и перевала деньги: о новой схеме мошенников предупредили жителей Татарстана

Новости Татарстана

2 часа назад

Эчпочмаку установили памятник: Татарстан попал в топ-6 регионов для гастрономического туризма

Новости Казани

2 часа назад

Приступили к проектированию: в Казани появится Сквер учителя

Новости Казани

2 часа назад

Подвели итоги: в Казани прошел российско-узбекский форум
Мамы радуются! Названы размеры выплат маткапитала в этом году.
Полезное
6 дней назад

Мамы радуются! Названы размеры выплат маткапитала в этом году.