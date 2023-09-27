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Невосполнимая утрата: скончался профессор Казанской ветакадемии Талгат Гарипов

На 82-м году жизни умер профессор Казанской ветакадемии Талгат Гарипов
Невосполнимая утрата: скончался профессор Казанской ветакадемии Талгат Гарипов

pixabay

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Доктор ветеринарных наук, профессор Талгат Гарипов скончался на 82-м году жизни, сообщает «БИЗНЕС Online». Смерть наступила 26 сентября. Сегодня с ним простились.

Талгат Гарипов - заслуженный деятель науки РТ, почетный работник высшего образования России. На протяжении долгого времени он работал заведующим кафедрой фармакологии, физиологии. деканом факультете ветеринарной медицины, проректором по учебной и воспитательной работе Казанской государственной академии ветеринарной медицины имени баумана.

Родился будущий профессор в 1942 году в деревне Новый Иштиряк Лениногорского района ТАССР в семье ветеринарного фельдшера. В 1961-м году он поступил в Казанский ветеринарный институт и окончил его с отличием.

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