Новости Татарстана
· Полина Модестова

Непростой момент согласования с местными: в Татарстане хотят сделать туристический маршрут по местам съемок фильма «Микулай»

В Татарстане могут сделать туристический маршрут по местам съемок фильма «Микулай»
Непростой момент согласования с местными: в Татарстане хотят сделать туристический маршрут по местам съемок фильма «Микулай»

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Туристический маршрут по местам съемок фильма «Микулай» будет создан в кряшенской деревне Толкияз Пестречинского района Татарстана. Туристы смогут посетить водонапорную башню, которая была представлена в виде огромной свечи в картине, и дома героев, рассказал режиссер фильм Ильшат Рахимбай. Он отметил, что на маршруте будет воссоздана атмосфера кинокартины. При этом дом главного героя в исполнении Виктора Сухорукова и вовсе планируют сдавать в аренду - постояльцы смогут насладиться местной природой и как следует отдохнуть.

Сооснователь бюро путешествий Good Friend trip Камилла Тукаева рассказала, что существует непростой момент согласования с местными жителями. Она обратила внимание, что в рамках экскурсии будет идти рассказ не только о съемках фильма, но и о традициях самой деревни.

Запуск маршрута запланирован на весну 2023 года. Организаторы при этом хотят привлечь местных жителей, каждый из которых так или иначе принимал участие в съемках, передает tatar-inform.ru.

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